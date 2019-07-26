Кети Топурия спровоцировала слухи о собственной помолвке

На одном из видео в Instagram c фестиваля «Жара-2019» на безымянном пальце певицы заметно кольцо с крупным камнем.

Около месяца назад Кети Топурия дала понять, что простила своего бывшего бойфренда, рэпера Гуфа, после измены. Теперь поклонники этой пары уверены, что отношения артистов вышли на новый уровень.

Как и многие другие звезды шоу-бизнеса, солистка «А-Студио» сейчас находится на музыкальном фестивале «Жара» в Баку. В одном из видео, которое оказалось в соцсети Instagram, на безымянном пальце 32-летней певицы можно рассмотреть кольцо с камнем внушительного размера.

Не исключено, что Гуф сделал предложение своей давней возлюбленной. Впрочем, никаких официальных заявлений артисты пока что не делали и никак не комментировали ситуацию.

Напомним, что Кети Топурия и Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) начали встречаться в начале 2018 года. Однако уже к осени творческо-романтический союз распался. Певице стало известно об отношениях возлюбленного с молодой поклонницей Яной из Екатеринбурга. Фанатка оказалась не из робких и открыто делала достаточно провокационные признания. Кети в них поверила.

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Сейчас, по слухам, Топурия и Долматов снова воссоединились. Однако пара старается не афишировать свои отношения и не публиковать совместные фотографии в соцсетях.