ЗВЕЗДЫ

Кристина Асмус перечислила свои любимые напитки

Актриса высказала негативное отношение к холодным чаю и кофе.

Кристина Асмус перечислила свои любимые напитки
Кристина Асмус/instagram.com/asmuskristina/

31-летняя звезда «Интернов» красиво ведет свою страничку в соцсетях, тщательно отбирая фото. Кристина обладает отличной фигурой благодаря занятиям в зале и внимательным отношениям к тому, что она ест и пьет. Асмус высказалась по поводу напитков.

«Я обожаю холодные лимонады, смузи, соки, винишко. Люблю горячий чай и кофе, но как люди могут пить холодный чай или кофе, для меня загадка!» — написала актриса в своем мини-блоге в Instagram. На опубликованном фото она снята с бокалом смузи.

Подписчики не согласились с актрисой. «А как же холодный чай в жаркую погоду?», «Когда живешь в стране, в которой температура воздуха редко опускается ниже 30 градусов, начинаешь пить холодными и чай, и кофе. А иногда даже со льдом», «Кофе со льдом и молоком в большом стакане очень даже», — написали поклонники.

Ранее актриса честно рассказала, что изнуряет себе голодовками. За несколько дней до съемки или спектакля, где нужно выйти на сцену в белье, актриса позволяет себе лишь кофе и яблоки. Асмус понимает, что это вредно для организма, но уж очень боится поправиться.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

звезда «Интернов»Кристина Асмуснапитки

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Кристина Асмус перечислила свои любимые напитки
Интересно?
Поделись с друзьями: