Кристина Асмус перечислила свои любимые напитки

31-летняя звезда «Интернов» красиво ведет свою страничку в соцсетях, тщательно отбирая фото. Кристина обладает отличной фигурой благодаря занятиям в зале и внимательным отношениям к тому, что она ест и пьет. Асмус высказалась по поводу напитков.

«Я обожаю холодные лимонады, смузи, соки, винишко. Люблю горячий чай и кофе, но как люди могут пить холодный чай или кофе, для меня загадка!» — написала актриса в своем мини-блоге в Instagram. На опубликованном фото она снята с бокалом смузи.

Подписчики не согласились с актрисой. «А как же холодный чай в жаркую погоду?», «Когда живешь в стране, в которой температура воздуха редко опускается ниже 30 градусов, начинаешь пить холодными и чай, и кофе. А иногда даже со льдом», «Кофе со льдом и молоком в большом стакане очень даже», — написали поклонники.

Ранее актриса честно рассказала, что изнуряет себе голодовками. За несколько дней до съемки или спектакля, где нужно выйти на сцену в белье, актриса позволяет себе лишь кофе и яблоки. Асмус понимает, что это вредно для организма, но уж очень боится поправиться.