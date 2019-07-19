«Шеей не могу двигать»: Асмус пожаловалась на внезапное недомогание

Актриса призналась, что из-за болезни не смогла сходить с дочкой в кинотеатр на «Короля Льва».

Кристина Асмус прославилась благодаря роли в сериале «Интерны». Также уже шесть лет она состоит в браке с Гариком Харламовым. Они вместе воспитывают пятилетнюю дочь Анастасию. В этом году супруги пожертвовали семейным отпуском ради карьеры. Актриса призналась, что едва находит свободное время из-за плотного рабочего графика, а резидент Comedy Club занят сразу в нескольких проектах.

Похоже, что Асмус все же освободила один день, чтобы провести его с дочкой, но в итоге ее планы были нарушены.

«Я так хотела сегодня с Настей пойти на „Короля Льва“, но меня адски свалило с высокой температурой…. Даже „Парацетомол“ пока не помогает. Ещё и шею продуло, вообще не могу двигать…. А завтра и послезавтра у меня съемки в рекламе с раннего утра и до позднего вечера», — пожаловалась актриса.

Она опубликовала снимок, на котором ее нежно обнимает наследница. Кристина попросила совета у поклонников, так как ей нужно быстро встать на ноги. «Постельный суточный режим! Ничего не делать, вообще! Лежать, пить горячие чаи и через сутки встаёте, принимайте слегка прохладный душ», «Бедняжка! Выпей горячий чай с мёдом, тёплое молоко! И конечно же полнейший отдых», — отозвались пользователи Сети.

Напомним, что ранее Асмус призналась, что склонна к полноте. Девушка изнуряет себя диетами и голодовками, чтобы не набрать вес. Она заверила, что неделю или даже две может питаться только яблоками и кофе. По этой причине актрису злит, когда подписчики начинают утверждать, что она стройная благодаря генетике.