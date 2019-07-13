Асмус призналась, что изнуряет себя диетами и голодовками

По словам актрисы, она склонна к полноте, поэтому порой отказывается от еды на несколько дней, чтобы не поправиться.

Кристине Асмус не так давно исполнился 31 года. Девушка много путешествует, снимается в различных проектах, но знаменита она стала благодаря сериалу «Интерны». Также уже шесть лет актриса состоит в браке с известным комиком Гариком Харламовым. В 2014 году у них родилась дочка Анастасия. Родители долгое время скрывали лицо девочки, но в прошлом году наконец-то позволили поклонникам ее разглядеть.

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Поклонники с удовольствием следят за тем, как ведет свои страничку в соцсети Кристина. Она любит не только поделиться снимками, но и рассказать неизвестные факты о себе. На днях артистка поведала, как ухаживает за своей коже. Оказалось, что однажды из-за некомпетентного гримера у нее появились подкожные клещи. Девушка с трудом смогла вылечить недуг. Теперь тщательно следит за внешностью и использует только минеральную косметику, а тональный крем наносит только на съемки и светские выходы. Гримеры работают с ней только в перчатках.

Позже Асмус продолжила откровенничать с подписчиками, она призналась, что склонна к полноте и поправляется буквально от одного взгляда на еду. В связи с этим у актрисы есть комплексы, от которых она не может избавиться с детства. Девушка заверила, что может составить гармоничную пару мужу за месяц, намекая на живот Харламова, от которого он похоже не планирует избавляться.

«Поэтому я изнуряю себя адскими голодными диетами. Расшифровываю — перед съёмками или спектаклями в белье, обтягивающей или короткой одежде я не ем несколько дней. Вообще не ем. Ну, типа чашка кофе и 1 яблоко в день. Так и неделю могу. И две. Причём, абсолютно легко. Мотивация — моё всё», — поделилась Кристина.

Поклонники посочувствовали артистке. Многие даже не подозревали, что девушка идет на такие жертвы ради стройной фигуры. «Спасибо за откровенность», «У меня так же… Моя самооценка сильно зависит от веса», «Одно могу сказать — у вас потрясающая сила воли, которая не всегда может пойти на пользу», — прокомментировали пост подписчики.