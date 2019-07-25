Бледанс похвасталась, что в кино ей предлагают роли юных героинь

50-летняя Эвелина Бледанс поражает не только своей красотой, но и энергичностью. Актриса успевает повсюду: недавно отдыхала в Крыму, оттуда быстро съездила в Венецию, сняла там видеоклип, заскочила на кинопробы в Москву, и вот она уже снова на черноморском побережье.

«Вернулась с проб назад в Крым. Как здорово, что мне предлагают героинь на 10-15 лет младше моего паспортного возраста. Но, жалко, что долго ждать решения — в проекте ли ты, ещё месяц точно будут идти кастинги.

И ещё, во времена моей ранней юности решение принимал исключительно режиссёр, а во времена моей зрелой юности уже, конечно, очень большой вес имеет слово продюсера. Как же мне хочется получить эту роль, ведь чем образ необычнее, тем яростнее ее хочется взять! (как высоту альпинисту)», — поделилась своими размышлениями Бледанс в Instgram.

больше по теме Эвелина Бледанс сняла в Венеции клип о любви Актриса считает этот итальянский город своим любимым.

Напомним, актриса сейчас одна воспитывает маленького сына Семена. С отцом ребенка, своим третьим супругом, продюсером и режиссером Александром Семиным, звезда рассталась осенью 2017 года.