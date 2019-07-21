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Эвелина Бледанс привезла сына в детский отель в Крым

Артистка уверена, когда дети счастливы — это и есть высшее счастье.

Эвелина Бледанс привезла сына в детский отель в Крым
Эвелина Бледанс/instagram.com/bledans/

Эвелина Бледанс вместе со своим семилетним сыном Семеном сейчас отдыхает в Крыму, в солнечной Алуште. По ее признанию, год назад она здесь «проходила достаточно жесткий курс детокса — бегала по врачам, процедурам, ела специальную еду (до сих пор проходя мимо зала detox питания, вспоминаю, как это было). А в этот приезд всё только для Семена!» — рассказала Бледанс в Instagram.

Мама с сыном живут в детском отеле, артистка опубликовала серию фото, где продемонстрировала, как они отдыхают.

«На входе огромная парковка колясок и самокатов, детский стол, которому позавидует взрослый, и очень много аниматоров и детского веселья. Когда наши дети счастливы, это высшее счастье!» — написала артистка.

Эвелина Бледанс была три раза замужем, первый супруг — экс-участник комик-труппы «Маски», руководитель юмористического тележурнала «Каламбур» Юрий Стыцковский. Второй муж — израильский бизнесмен Дмитрий, от которого у артистки есть 25-летний сын Николай.

С третьим супругом, продюсером и режиссером Александром Семиным, от которого появился на свет сын Семен, звезда рассталась осенью 2017 года. Мальчик родился особенным ребенком, с ним Эвелина Бледанс практически не расстается, уделяя ребенку максимальную любовь, заботу и внимание.

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комик-труппа «Маски»Эвелина БлёдансЮрий Стыцковский

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Эвелина Бледанс привезла сына в детский отель в Крым
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