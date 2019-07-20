Звездные истории Как Дана Борисова и Эвелина Блёданс заметно помолодели без помощи операций 
Звездные истории

Как Дана Борисова и Эвелина Блёданс заметно помолодели без помощи операций 

Инна Федотова

Нынче существует много способов избежать хирургов. 

Прошли времена, когда звезды исчезали из виду на месяц-другой  - дожидаясь, пока спадут отеки после пластической операции. Теперь есть множество способов стать моложе без общего наркоза, операций, отеков и гематом. 

Некоторые знаменитости нисколько не стесняются рассказывать о том, как именно они стали моложе своих лет. Например, Дана Борисова и Эвелина Блёданс уже давно сделали операции по увеличению груди. А  вот с лицом они хирургических экспериментов не проводили  - оказалось достаточно безоперационных методов (почти как в фильме «Загадочная история Бенджамина Баттона»!). 

Эвелина Блёданс, 50 лет 

Эвелина Бледанс (в 2019 году и в 2018 году). Фото
Эвелина Бледанс (в 2019 году и в 2018 году). Фото: Инстаграм

 — Всегда думала, что фейслифтинг - операция со скальпелем, наркозом, синяками и шрамами. И от мысли об этом становилось жутковато,  - поделилась переживаниями актриса. 

 Эвелина делала нехирургический фейслифтинг - подтяжку с помощью инъекций специальных препаратов. Косметолог ей пообещала, что эффект сохранится в течение трех лет. Процедура помогает уменьшить провисание щек, шеи и линии подбородка, закрепляет контур лица, делая его более подтянутым. Также у звезд пользуется спросом аппаратный лифтинг - к примеру, омоложение с помощью воздействия ультразвука. 

 Эвелина также делала биоревитализацию - внутрикожное введение препаратов на основе гиалуроновой кислоты для глубокого увлажнения и питания. Процедура обеспечивает мгновенную активацию биосинтеза коллагена в клетках, поэтому получается идеальный цвет лица. Также биоревитализация стимулирует регенеративные процессы - повышает эластичность и тонус кожи, устраняет и делает профилактику возрастных изменений. Блёданс для профилактики образования морщин делала аутоплазмотерапию - введение плазмы крови, обогащенной тромбоцитами. Метод активизирует выработку естественной гиалуроновой кислоты, которая стимулирует образование коллагена и эластина. 

 Дана Борисова, 43 года 

Дана Борисова (в 2019 и 2018 гг). Фото
Дана Борисова (в 2019 и 2018 гг.). Фото: Инстаграм

 — До своего отъезда в Сочи я сделала безоперационную лазерную блефаропластику. Так можно избежать появления морщин под глазами и сделать взгляд отдохнувшим и открытым. Специальный лазер абсолютно безболезненно убирает лишнюю кожу вокруг глаз, через два-три дня начинается шелушение. И результат - просто вау! - делится впечатлениями от недавней процедуры Дана Борисова. 

 Эффект в самом деле отличный, но это из-за того, что у Борисовой кожа была в приличном состоянии. Если все запущено, то безоперационной блефаропластикой не обойтись. Кроме того, Дана регулярно делает нитевой лифтинг - это метод безоперационной подтяжки и армирования тканей лица. Устанавливаются биосовместимые нити, которые и обеспечивают лифтинговый эффект. «Нити через некоторое время рассасываются и бесследно исчезают, оставляя каркас, который питает и поддерживает лицо изнутри», - расхваливает Борисова процедуру в социальных сетях. Дана омолаживается «по бартеру» - в обмен на услуги косметолога она публикует его рекламу у себя в социальных сетях. Телеведущая сидит без постоянной работы, а обеспечивает себя и дочь во многом благодаря ток-шоу: Дана дает интервью о своей нелегкой женской доле за гонорар. «Сейчас я без работы - все программы ушли в отпуск до середины августа», - сетует Борисова. 

 Сколько это стоит* 

— Ультразвуковой лифтинг (верхнего и нижнего века): 50 тыс. руб. 

— Ультразвуковой лифтинг (все лицо плюс подчелюстная зона): 135 тыс. руб. 

— Биоревитализация: 38 тыс. руб. 

— Аутоплазмотерапия (лицо, шея): 14 тыс. руб. 

*Средняя стоимость в модных клиниках. 

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Данна БорисоваПроект "Преображение"Следи за здоровьемЭвелина Блёданс

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Как Дана Борисова и Эвелина Блёданс заметно помолодели без помощи операций 
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