Как Дана Борисова и Эвелина Блёданс заметно помолодели без помощи операций 

Нынче существует много способов избежать хирургов.

Прошли времена, когда звезды исчезали из виду на месяц-другой - дожидаясь, пока спадут отеки после пластической операции. Теперь есть множество способов стать моложе без общего наркоза, операций, отеков и гематом.

Некоторые знаменитости нисколько не стесняются рассказывать о том, как именно они стали моложе своих лет. Например, Дана Борисова и Эвелина Блёданс уже давно сделали операции по увеличению груди. А вот с лицом они хирургических экспериментов не проводили - оказалось достаточно безоперационных методов (почти как в фильме «Загадочная история Бенджамина Баттона»!).

Эвелина Блёданс , 50 лет

— Всегда думала, что фейслифтинг - операция со скальпелем, наркозом, синяками и шрамами. И от мысли об этом становилось жутковато, - поделилась переживаниями актриса.

Эвелина делала нехирургический фейслифтинг - подтяжку с помощью инъекций специальных препаратов. Косметолог ей пообещала, что эффект сохранится в течение трех лет. Процедура помогает уменьшить провисание щек, шеи и линии подбородка, закрепляет контур лица, делая его более подтянутым. Также у звезд пользуется спросом аппаратный лифтинг - к примеру, омоложение с помощью воздействия ультразвука.

Эвелина также делала биоревитализацию - внутрикожное введение препаратов на основе гиалуроновой кислоты для глубокого увлажнения и питания. Процедура обеспечивает мгновенную активацию биосинтеза коллагена в клетках, поэтому получается идеальный цвет лица. Также биоревитализация стимулирует регенеративные процессы - повышает эластичность и тонус кожи, устраняет и делает профилактику возрастных изменений. Блёданс для профилактики образования морщин делала аутоплазмотерапию - введение плазмы крови, обогащенной тромбоцитами. Метод активизирует выработку естественной гиалуроновой кислоты, которая стимулирует образование коллагена и эластина.

Дана Борисова, 43 года

— До своего отъезда в Сочи я сделала безоперационную лазерную блефаропластику. Так можно избежать появления морщин под глазами и сделать взгляд отдохнувшим и открытым. Специальный лазер абсолютно безболезненно убирает лишнюю кожу вокруг глаз, через два-три дня начинается шелушение. И результат - просто вау! - делится впечатлениями от недавней процедуры Дана Борисова.

Эффект в самом деле отличный, но это из-за того, что у Борисовой кожа была в приличном состоянии. Если все запущено, то безоперационной блефаропластикой не обойтись. Кроме того, Дана регулярно делает нитевой лифтинг - это метод безоперационной подтяжки и армирования тканей лица. Устанавливаются биосовместимые нити, которые и обеспечивают лифтинговый эффект. «Нити через некоторое время рассасываются и бесследно исчезают, оставляя каркас, который питает и поддерживает лицо изнутри», - расхваливает Борисова процедуру в социальных сетях. Дана омолаживается «по бартеру» - в обмен на услуги косметолога она публикует его рекламу у себя в социальных сетях. Телеведущая сидит без постоянной работы, а обеспечивает себя и дочь во многом благодаря ток-шоу: Дана дает интервью о своей нелегкой женской доле за гонорар. «Сейчас я без работы - все программы ушли в отпуск до середины августа», - сетует Борисова.

Сколько это стоит*

— Ультразвуковой лифтинг (верхнего и нижнего века): 50 тыс. руб.

— Ультразвуковой лифтинг (все лицо плюс подчелюстная зона): 135 тыс. руб.

— Биоревитализация: 38 тыс. руб.

— Аутоплазмотерапия (лицо, шея): 14 тыс. руб.

*Средняя стоимость в модных клиниках.