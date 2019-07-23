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Пикник на траве: Мельникова не отказала себе в итальянской пицце

Актриса устроила себе и детям небольшим каникулы.

Пикник на траве: Мельникова не отказала себе в итальянской пицце
Дарья Мельникова (Фото: Instagram.com/melnikovadsh)

Актриса из ситкома «Папины дочки» — 27-летняя Дарья Мельникова — вместе с детьми отдыхает в Италии. Ранее девушка уже делилась первыми кадрами своего путешествия. Выходя на прогулку по окрестностям, Даша сажает младшего сына в сумку-кенгуру. Благодаря чему, знаменитость может беспрепятственно осматривать достопримечательности. Вместе с супругом Артуром Смольяниновым актриса воспитывает двоих сыновей: первенец пары появился на свет в октябре 2015 года. Дарья назвала мальчика в честь отца — Артуром. В декабре 2018 года Мельникова во второй раз стала мамой. Имя младшего сына актриса держит в секрете.

Дарья Мельникова полакомилась итальянской пиццей(Фото: Instagram.com/melnikovadsh)

Несмотря на то, что младшему сыну актрисы исполнилось только семь месяцев, он путешествует вместе со своей мамой. В Stories Мельникова опубликовала свежий кадр, в объектив фотокамеры попала и крохотная ручка маленького сынишки Дарьи. Актриса устроила пикник на траве, позавтракав итальянской пиццей.

«Кто успел, тот и съел», — отметила Дарья.

Актриса сама заботится о своих детях, лишь изредка обращаясь за помощью к бабушкам. Все свободное время Мельникова уделяет близким и супругу.

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Артур СмольяниновДарья Мельниковазвездные дети

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Пикник на траве: Мельникова не отказала себе в итальянской пицце
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