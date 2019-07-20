Сама нежность: Мельникова снялась в необычной фотосессии под водой

Дарья Мельникова прославилась благодаря сериалу «Папины дочки». Актриса с тех пор стала совсем взрослой и обзавелась семьей. 27-летняя девушка состоит в браке с Артуром Смольяниновым, которому подарила двух сыновей. Артуру уже три года, а вот младшему наследнику всего семь месяцев. Даже его имя пара держит в тайне. Этим летом Дарья успела отдохнуть с детьми в Турции, а также сменить имидж.

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Актриса всегда любила необычный стиль в одежде. Ей больше были по душе наряды в спортивном стиле, чем платья с кружевами и рюшами. А после вторых родов девушке захотелось перемен и она подстриглась почти налысо, оставив всего пару сантиметров волос. Примечательно, что преображение пошло Дарье только на пользу. Она чаще стала облачаться в приталенные, женственные платья и игривые наряды с цветочным принтом.

А в июле Мельникова согласилась принять участие в необычной фотосессии. Она облачилась в белое легкое платье, в котором нырнула в воду. Съемка под водой имеет свои сложности, но в итоге снимки получились очень чувственные и нежные. Кадры, которые напоминают профессиональные снимки из глянцевых журналов, актриса опубликовала в соцсети.

«Когда мы рождаемся снова и снова», — написала она.

Сама Дарья осталась в настоящем восторге от проделанной работы. Поклонники одарили девушку комплиментами и назвали снимки шедеврами. «Это потрясающе!», «Как?!?!? Вот как можно быть настолько фантастической и удивительной?! Каждое фото до мурашек», «Даша, вы такая красивая! И так замечательно, что вы абсолютно аутентичны и без всяких фотокоррекций и трёх слоёв макияжа», «Наверное, уже все слова сказаны! Это шедевр», — прокомментировали пост подписчики.