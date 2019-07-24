Каменских показала фигуру в боди с глубоким декольте

Настя Каменских в этом году перестала скрывать свой роман с Потапом. Много лет они выступали в дуэте, но о своих чувствах предпочитали молчать. В мае влюбленные сыграли пышную свадьбу, а затем отправились в медовый месяц в Турцию. Поклонники стали подозревать, что певица беременна. Сначала на слухи Настя не реагировала, а потом продемонстрировала идеальный плоский живот в купальнике.

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К слову, даже став замужней девушкой, певица продолжает публиковать пикантные снимки и носить наряды, которые подчеркивают каждый изгиб ее тела. Похоже, что Потап не выступает против таких желаний супруги и только ее поддерживает. А в июле Каменских снялась в модной фотосессии для глянца. На снимках она продемонстрировала четыре стильных образа.

На первом фото Настя позирует в леггинсах-капри и кроп-топе. Образ она дополнила не кроссовками, а туфлями на каблуке, что зрительно вытянуло ее фигуру.

Второй снимок получился еще более пикантным. На них девушка позировала в нижнем белье с завышенной талией и черной майке, которую подвернула, чтобы показать талию.

На очередном кадре певица уже облачилась в боди с глубоким декольте и сапоги на шпильке. Этот наряд показал всю женственность ее фигуры.

Поклонники пришли в восторг от фотосессии. Многие мужчины признались, что завидуют Потапу. «Какая аппетитная», «Красотка», «Потап, повезло тебе», «Фигура нереальная», — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что еще до свадьбы Каменских смогла сбросить лишний вес. Теперь она поддерживает форму, регулярно посещая спортзал. После отпуска артистка показала, как проходит ее тренировка, сняв ее на камеру.