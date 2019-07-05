Каменских опубликовала фото в бикини после слухов о беременности

Настя Каменских долгое время скрывала свои романтические отношения с Потапом. В прошлом году они перестали быть дуэтом, но Алексей Потапенко ( настоящее имя певца. — Прим. ред.) все-равно находился рядом с певицей как ее продюсер. А в мае влюбленные сыграли долгожданную свадьбу. Торжество состоялось в Киеве. На нем присутствовали многочисленные друзья и родственники пары, а гостей развлекала Верка Сердючка.

больше по теме Каменских позировала на публике в стильном комбинезоне Певица не перестает удивлять поклонников своими образами.

После медового месяца Каменских вернулась к работе. Она гастролирует и снимается в украинской версии проекта X-Factor. Каждый раз девушка подбирает женственные и очень элегантные наряды, чтобы подчеркнуть свою фигуру. Недавно бежевое мини-платье сыграло с артисткой злую шутку. Она так сильно облегало тело звезды, что поклонники смогли разглядеть округлившийся живот. Они решили, что Настя ждет первенца и стали ее поздравлять.

Первое время певица хранила молчание. Однако она все же решила развеять домыслы фанатов, опубликовав новое фото в бикини. На снимке Каменских лежит на брусчатой дорожке в серебристом купальнике демонстрирует идеально плоский живот и подтянутые ноги. Она также поделилась правилами, которые помогают ей быть уверенной в себе.

«1. Всегда говорить себе: „Возможно все. Я смогу воплотить в жизнь все мои мечты!“ 2. Заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Ведь нам, девочкам, так важно чувствовать себя самыми красивыми! 3. Поставьте четкий дедлайн: важное событие/праздник, к которому вы готовитесь. Это будет вас мотивировать и вы никогда не сойдете с дистанции!» — рассказала артистка. Поклонники на этот раз восхитились ее стройной фигурой.