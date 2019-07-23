Ирина Шейк опубликовала любимый черно-белый портрет

Российская модель Ирина Шейк не сходит со страниц глянцевых изданий и СМИ, пишущих о светской жизни. Впрочем, шумная история ее расставания с голливудским актером Брэдли Купером начинает потихоньку затихать, а вот работы у Ирины меньше не становится. Чего только стоит фотосессия в масках или эффектных колготках в горох.

На этот раз снимок, который звезда разместила в своем Instagram, был в разы спокойнее – ровным, лаконичным и монохромным. На черно-белой фотографии – портрет Шейк. Модель довольно редко делится кадрами из фотосессий, публикуя лишь любимые, те, что запали ей в душу самой.

Поклонников поразила естественность красоты супермодели, строгий и при этом весьма простой образ. Подписчики назвали Ирину «королевой».