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Ирина Шейк опубликовала любимый черно-белый портрет

Российская модель заворожила поклонников естественной красотой.

Ирина Шейк опубликовала любимый черно-белый портрет
Поклонники назвали Ирину Шейк "королевой". ФОТО: GLOBALLOOKPRESS

Российская модель Ирина Шейк не сходит со страниц глянцевых изданий и СМИ, пишущих о светской жизни. Впрочем, шумная история ее расставания с голливудским актером Брэдли Купером начинает потихоньку затихать, а вот работы у Ирины меньше не становится. Чего только стоит фотосессия в масках или эффектных колготках в горох.

На этот раз снимок, который звезда разместила в своем Instagram, был в разы спокойнее – ровным, лаконичным и монохромным. На черно-белой фотографии – портрет Шейк. Модель довольно редко делится кадрами из фотосессий, публикуя лишь любимые, те, что запали ей в душу самой.

Поклонников поразила естественность красоты супермодели, строгий и при этом весьма простой образ. Подписчики назвали Ирину «королевой».

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Ирина Шейк опубликовала любимый черно-белый портрет
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