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Шейк снялась в эффектной фотосессии в черных капроновых колготках

Топ-модель опубликовала новую порцию снимков для испанского Vogue.

Шейк снялась в эффектной фотосессии в черных капроновых колготках
Шейк после расставания с Купером погрузилась в работу. Фото: globallookpress.com

33-летняя Ирина Шейк после расставания с голливудским актером Брэдли Купером погрузилась в работу. Топ-модель снялась для обложки испанского Vogue, продемонстрировав идеальную фигуру и провокационные образы. Ирина Шейк опубликовала новые снимки для глянца в Instagram, позируя, лежа в лимузине.

Из одежды на знаменитости были только черные капроновые колготки в горох, нижнее белье и кожаная куртка в байкерском стиле.

«Суббота», – лаконично подписала Шейк снимки.

Напомним, слухи о разладе в паре Шейк и Купера появились после церемонии вручения «Оскар», где актер представил дебютную картину «Звезда родилась». Главную роль в фильме исполнила певица Леди Гага, роман с которой приписывают артисту. По некоторым данным, Купер уже съехался с американской звездой.

Ирина Шейк встречалась с Купером с 2015 года. У пары есть дочь Лея, которая родилась в марте 2017 года.

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Ирина Шейк и Брэдли Купероткровенная фотосессия

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Шейк снялась в эффектной фотосессии в черных капроновых колготках
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