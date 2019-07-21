Шейк снялась в эффектной фотосессии в черных капроновых колготках

33-летняя Ирина Шейк после расставания с голливудским актером Брэдли Купером погрузилась в работу. Топ-модель снялась для обложки испанского Vogue, продемонстрировав идеальную фигуру и провокационные образы. Ирина Шейк опубликовала новые снимки для глянца в Instagram, позируя, лежа в лимузине.

Из одежды на знаменитости были только черные капроновые колготки в горох, нижнее белье и кожаная куртка в байкерском стиле.

«Суббота», – лаконично подписала Шейк снимки.

больше по теме Ирина Шейк съехала от Брэдли Купера и забрала дочь Источники сообщили, что пара решила взять паузу в отношениях.

Напомним, слухи о разладе в паре Шейк и Купера появились после церемонии вручения «Оскар», где актер представил дебютную картину «Звезда родилась». Главную роль в фильме исполнила певица Леди Гага, роман с которой приписывают артисту. По некоторым данным, Купер уже съехался с американской звездой.

Ирина Шейк встречалась с Купером с 2015 года. У пары есть дочь Лея, которая родилась в марте 2017 года.