ЗВЕЗДЫ

Опасные модели: Шейк и Лима надели маски с шипами для фотосессии

Героини глянцевой обложки выглядели дерзко в ботфортах и черных боди.

Опасные модели: Шейк и Лима надели маски с шипами для фотосессии
Адриана Лима и Ирина Шейк. фото: globallookpress.com

Пока не только в США, но в России бурно обсуждают расставание Ирины Шейк и Брэдли Купера, сама модель продолжает работать и каждую свободную минуту проводит с дочкой Леей. Она уже месяц живет в Нью-Йорке, а помогает ей с воспитанием наследницы мама Ольга. Папарацци удается поймать русскую красавицу на улицах города, когда она идет гулять с малышкой. К слову, даже на прогулке она всегда выглядит стильно и привлекает внимание к себе.

В середине июля Ирина похвасталась тем, что украсила обложку испанского журнала Vogue. В съемках также приняла участие 38-летняя бразильская супермодель Адриана Лима. Они выглядели так, что будто являются сестрами-близнецами. Как оказалось, еще более смелые образы модели примерили и для еще одной фотосессии. На снимках в стиле фильма «50 оттенков серого» Шейк и Лима запечатлены в масках с шипами.

Они позировали в машине в черных боди с глубоким декольте и ботфортах на каблуке, принимая чувственные позы. Модели, которые дружат в жизни, продемонстрировали свою раскованность и сексуальность, что восхитило пользователей Сети. «Дуэт, которого ждали модницы! Сердцеедки», «Прекрасные фото», «Это настоящее искусство», — отозвались поклонники.

Напомним, что Шейк и Брэдли так и не озвучили причины расставания. Преданные фанаты русской модели уверены, что во всем виновата Леди Гага, которая в прошлом году снялась в дебютной картине актера «Звезда родилась». А после того, как в СМИ появилась информация, что певица поселилась в особняке Купера, ее страница в Instagram превратилась в чат для тех, кто поддерживает Ирину. В комментариях к постам отметилось так много русских, что будет не удивительно, если Гага отключит комментарии.

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Опасные модели: Шейк и Лима надели маски с шипами для фотосессии
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