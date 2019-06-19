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Оксана Воеводина рассказала, как познакомилась с королем Малайзии

Русская модель призналась, что при первой встрече с Мухаммадом V даже не догадывалась, что он султан.

Оксана Воеводина рассказала, как познакомилась с королем Малайзии
Оксана Воеводина. фото: globallook.com

Осенью прошлого года Оксана Воеводина стала женой малайзийского монарха Мухаммада V. Русская красавица и победительница конкурса «Мисс Москва» 2015 года также приняла ислам и взяла мусульманское имя Рихана. Примечательно, что вскоре после свадьбы король отрекся от престола из-за недовольства народа его выбором супруги-иностранки. А в России многие были удивлены тому, что модель смогла закрутить роман с султаном.

В марте Воеводина приезжала в Москву и совершила ряд покупок. Тогда она уже была беременна, а 21 мая в одной из клиник Германии девушка родила сына. Мальчик получил необычное имя — Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра. Чуть позже она показала первое фото малыша. Сама Оксана на снимке была запечатлена в длинном голубом платье, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Выглядела модель так, будто и не рожала.

По словам русской красавицы, ее жизнь теперь разделилась на до и после появления в ее жизни ребенка. В новом интервью она впервые рассказала историю своего знакомства с королем Малайзии. Воеводина заверила, что во время первой встречи с ним даже не подозревала, что он султан. По словам девушки, спустя два года после ее участия в конкурсе красоты ювелир Джейкоб Араб пригласил ее на светский вечер. Позже на ужине в ресторане Оксану и представили королю.

«Я восприняла это как шутку и пошутила в ответ, что я тоже королева Москвы. Мы проговорили весь вечер и обменялись номерами телефонов. Вскоре в прессе появились новости о назначении короля, которым и был мой новый знакомый», — поделилась воспоминаниями девушка в соцсети. Как дальше развивались их отношения, она предпочла утаить. Однако известно, что перед свадьбой Мухаммад V познакомился с родителями своей избранницы и они одобрили ее выбор.

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звездные историикороль МалайзииОксана Воеводина

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Оксана Воеводина рассказала, как познакомилась с королем Малайзии
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