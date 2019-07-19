Шнуров заявил, что стихи за Собчак писал Богомолов

В декабре 2018 года Ксения Собчак и Сергей Шнуров начали обмениваться «любезностями» на глазах пользователей соцсети. «Она сидела в бане с Волочковой и о высоком говорила, сторонясь…» — ехидничал лидер группировки «Ленинград», читая пост телеведущей о пострадавшем от пожара соборе Парижской Богоматери. Абсурдным он посчитал и роман Ксении с режиссером Константином Богомоловым. «Ну до чего ж смешные медиаперсоны!» — высмеивал он блондинку, выставляющую личную жизнь на показ.

Собчак даже звала Шнурова к себе в одноимённое шоу, на что музыкант ответил: «Труслив я стал». Он заявлял, что боится разборок с Богомоловым. К слову, телеведущая вела себя совсем нескромно в этой битве и даже написала матерную поэму. За своеобразным баттлом вся страна следила до апреля 2019 года. И только летом выяснилось, что Собчак не сама сочиняла рифмы. 19 июля Сергей сделал неожиданное заявление. Он заверил, что стихотворный баттл на самом деле проходил между ним и Богомоловым.

«Самым интересным соперником был Богомолов, который писал за Собчак. Я не отношусь к этому серьезно. Что такое серьезный соперник в такой игровой ситуации? Это смешно!» — признался музыкант во время пресс-конференции на поле фестиваля «Нашествие».

Недавно Шнурову довелось стать ведущим легендарного шоу «Форт Боярд». Он рассказал о своих впечатлениях о проделанной работе. По словам артиста, шоу удалось отснять за пять дней. Он уверен, что все произошло быстро благодаря тому, что съемочная группа состоит из французов. «Тесно пообщался со змеями и пауками. Так как я был не единожды женат, мне это давалось легко», — пошутил Сергей, передает Национальная служба новостей.