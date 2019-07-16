ТВ-проекты Шнур, карлики и пауки: чем новый «Форд Боярд» будет отличаться от старого
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Шнур, карлики и пауки: чем новый «Форд Боярд» будет отличаться от старого

Егор Арефьев

На СТС реанимировали культовое адреналиновое шоу «Форт Боярд» 

Ведущим размороженного шоу стал Сергей Шнуров. В окружении красавиц — Анны Седоковой, Виктории БониАйзы, Марии Иваковой и Анны Хилькевич — певец чувствует себя прекрасно! Именно он будет сопровождать звездных игроков по крепости. Условия прежние: команда проходит разные виды испытаний, добывая ключи и подсказки, на что дается 80 минут.  

Преодолевая немыслимые препятствия, они собирают шесть ключей. Иногда в темницах форта опускается решетка, и если герой не успел уйти, он остается в заложниках. В финале участники вставляют ключи в замки ворот, после чего укротительница уводит тигров-охранителей. Тогда герои шоу могут выставить на алфавитном поле буквы слова, которое, как им кажется, было загадано подсказками. Если повезло, они слышат звон монет, которые могут забрать с собой за ограниченный промежуток времени. Затем решетка сокровищницы закрывается.  

Фото
Фото: Канал СТС

Мудрого и коварного старца Фура, загадывающего изощренные загадки, в разное время играли разные артисты. С 2003 года роль венца знаний исполнял французский артист Ян Ле Гак.  

Фото
Фото: Канал СТС

В возрожденной версии «Форта Боярд» старца сыграет активно снимающийся в России Оливье Сиу («Неуловимые», «Троцкий», «Екатерина. Взлет»). 

Фото
Фото: Канал СТС

Соревноваться будут совершенно разные, смешанные команды звезд. Задания как всегда крайне экстремальные: достать ключи из паучьего логова, добыть подсказки, пока змеи и жуки падают на голову, прыгнуть в воду с тридцатиметровой высоты, выдержать центрифугу и так далее. На фото вверху за победу с Леди Бу (иногда участники соревнуются с бойцами из крепости) на огромной высоте борется певица Варвара Визбор.

Фото
Фото: Канал СТС

Проводники и хранители ключей, карлики Паспарту (Андре Буше — слева на фото) и Пасмюрай (Энтони Лаборд), никуда не делись. Они так же проворно, как и десятки лет назад, чешут по бастиону маленькими, но быстрыми шагами, чтобы указывать путь и помогать игрокам. 

Фото
Фото: Канал СТС 
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Тэги:

Андре БушеОливье СиуСергей ШнуровЭнтони ЛабордЯн Ле Гак

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Шнур, карлики и пауки: чем новый «Форд Боярд» будет отличаться от старого
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