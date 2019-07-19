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«Благородные животные»: Безрукова высказалась о любви к лошадям

Актриса в новой фотосессии предстала в образе жокея.

«Благородные животные»: Безрукова высказалась о любви к лошадям
Ирина Безрукова (Фото: Globallookpress.com)

54-летняя Ирина Безрукова заговорила о своей любви к лошадям, назвав их благородными животными. На личной страничке в Instagram актриса предстала в образе жокея, примерив алый пиджак и белые облегающие плотные лосины. Образ Ирины дополнили перчатки.

«Вы любите лошадей?! Я — очень! Прекрасные благородные животные, общение с которыми вызывает у меня невероятный восторг», — добавила актриса.

Ранее Безрукова призналась, что этим летом она еще не успела окунуться в море. Из-за плотного съемочного и репетиционного графика Ирине приходится довольствоваться лишь заплывами в бассейне. На занятость сетовала и супруга шоумена Гарика Харламова — актриса Кристина Асмус. Девушка отметила, что они с мужем вряд ли смогут найти время для совместного отпуска.

Несмотря на то, что день Ирины расписан по минутам, она старается не забывать об уходе за лицом и фигурой. Так, актриса особое внимание уделяет полноценному отдыху, в частности здоровому сну и питанию.

«Чтобы хорошо выглядеть — очень важен полноценный сон, правильное питание и вода. Я никогда не курила, не ем фастфуд, жареное и сдобное. Не пью молоко и крепкие напитки. Питание я предпочитаю раздельное. Белки и углеводы стараюсь не сочетать в один прием пищи», — отметила Ирина.

Еще ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев, оценивая гардероб и стиль Ирины Безруковой, добавил, что ее ровесницы могут брать пример с актрисы.

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«Благородные животные»: Безрукова высказалась о любви к лошадям
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