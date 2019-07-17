«Работа не отпускает»: Безрукова выразила желание вырваться к морю

Ирина Безрукова, как и Кристина Асмус, пожаловалась подписчикам в Instagram на занятость. По словам актрисы, она до сих пор так и не поплавала в море — и это в середине лета. Пока знаменитость довольствовалась лишь бассейнами, ссылаясь на плотный рабочий график и отсутствие свободного времени.
Об этом же говорила и супруга резидента Comedy Club Гарика Харламова. По словам Кристины, они с мужем так и не смогут в ближайшее время устроить себе полноценный семейный отпуск и по причине насыщенной съемочной работы. Избранник Асмус занят сразу в нескольких проектах, да и сама девушка не может позволить себе разгрузить будни.
«Середина лета, а я купалась только лишь в бассейне!! Работа не отпускает… Вам уже удалось выкупаться в море, реке, или озере?!» — обратилась к подписчикам Ирина.
В своей колонке для Teleprogramma.pro знаменитость дала действенные советы по уходу за собой. По словам Безруковой, она не знает ни одной зрелой красавицы, которые являются таковыми только оттого, что им повезло с генетикой. За видимой внешностью, по мнению актрисы, всегда стоит труд, регулярный уход за своим лицом, волосами, телом. Для того чтобы выглядеть хорошо — очень важен полноценный сон, правильное питание и употребление воды.
«Я никогда не курила, не ем фастфуд, жареное и сдобное. Не пью молоко и крепкие напитки. Питание я предпочитаю раздельное. Белки и углеводы стараюсь не сочетать в один прием пищи. И последний раз кушать лучше за три часа до сна. Фрукты, ягоды лучше есть до 18.00. А вечером мясо, птицу, рыбу либо овощные салаты», — отметила Безрукова.