Харламов и Асмус пожертвовали семейным отпуском ради съёмок

Актриса рассказала, что этим летом они с мужем с головой ушли в работу.

На личной страничке в Instagram Кристина Асмус опубликовала свежий снимок из недавней фотосессии, поделившись с верными почитателями понравившимся ей кадром. Перед объективом фотокамеры 31-летняя актриса предстала в белом костюме. Знаменитость отдала предпочтение свободному крою, дополнив свой образ маленькой сумочкой на ремешке.

Супруга резидента Comedy Club также обратилась с подписчикам профиля, пожаловавшись на то, что этим летом они с Гариком Харламовым пожертвовали семейным отпуском ради съёмок. По словам Кристины, ее избранник занят сразу в нескольких проектах. Да и сама Асмус вряд ли сможет найти время для отдыха из-за плотного рабочего графика.

«В этом году полноценного семейного отпуска у нас не получится… У Гарика большой сериал и фильм. Съёмки идут прямо сейчас и в нескольких городах!! Мои плотнейшие съемки (в двух фильмах и тоже в нескольких городах) начнутся с сентября, но сейчас тоже насыщенка. Думала, полетим на моря сначала 9-го июля, потом 15-го, потом 23-го, теперь уже вообще не понятно!! Я уже даже перестала отели смотреть, хотя мне так нравится этот процесс», — призналась Кристина.

Напомним, что молодые люди вместе у же шесть лет. Кристина Асмус и Гарик Харламов воспитывают дочь Анастасию. В январе девочке исполнится пять лет. Как и многие звездные мамы, актриса старалась не публиковать в микроблоге фото своей наследницы. Личико малышки Кристина показала только, когда ее дочь немного подросла.