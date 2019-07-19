Рудковская обсудила Леди Гагу и Брэдли Купера за сервированным столом

Яна Рудковская является не только одной из главных модниц русской Сети, демонстрирующих в своем аккаунте главные тренды и платья haute couture, но и постоянно показывает своим подписчицам стильные варианты сервировки стола. На этот раз мастер-класс по сервировке Яна сопроводила в комментариях светской беседой на тему романа певицы Леди Гаги и актера и режиссера Брэдли Купера.

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«Леди Гага никогда не была на таком острие общественного внимания. А теперь — главная звезда русскоязычного инстаграма! Хотя по-русски она ни бельмеса и только моргает изумленно, видя эти десятки тысяч русских проклятий в свой адрес. Даже не понимая, что это проклятия. Не догадываясь, какой смертельный грех взяла на душу, уведя у русской бабы американского мужика. Тут по принципу «наших бьют». Дескать, ах, кобель проклятый, нашу-то Иришу с дитем бросил ради носастой хищницы», — эмоционально написала Яна в Instagram.

По мнению продюсера, еще при просмотре фильма «Звезды родилась», в котором Леди Гага и Брэдли Купер сыграли главные роли, они были настолько органичны в своем тандеме, что уже тогда ей показалось: искра между ними есть.

Подписчики в большинстве поддержали Рудковскую, удивляясь, как можно красавицу Ирину Шейк променять на «такую страшную Гагу».

Напомним, о расставании Купера и Шейк активно заговорили после жаркого выступления Брэдли и Гаги на церемонии вручения премии «Оскар». Спустя короткое время Ирина рассталась с отцом своей дочери, двухлетней Леи, а Гага переехала в шикарный дом актера в Нью-Йорке.