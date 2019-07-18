Роман или дружба? Что может связывать Шейк и Максвелла

После новости о разрыве с голливудским актером Брэдли Купером, личная жизнь Ирины Шейк вызывает огромный интерес у россиян.

Эта новость буквально свела с ума всю Россию. В Instagram Леди Гаги быстрее, чем грибы после дождя, стали появляться русскоязычные комментарии: наши соотечественники, оскорбленные тем, что обидели российскую красавицу Ирину Шейк, начали троллить Леди Гагу всерьез. Это настоящая эпидемия – похоже, каждый второй житель России встал на защиту чести и достоинства Ирины!

Она идет по жизни с гордо поднятой головой и уверенной улыбкой

Но и Ирина недолго страдала. Ее заметили в компании Алека Максвелла — креативного директора британского издания Vogue. Папарацци опубликовали снимки, на которых Ирина в обнимку с Алеком прогуливается в нью-йоркском парке. Вместе с парой находилась и двухлетняя дочь Ирины Шейк и Бредли Купера – Лея.

Судя по кадрам, пара чувствовала себя весьма непринужденно: Ирина и Алек обнимались, смеялись, болтали, — словом, отдыхали и развлекались.

И все же не стоит сразу приписывать молодым людям роман. Дело в том, что Ирину и Алека связывают давние дружеские отношения. Ирина не раз появлялась на обложке Vogue, так что, возможно, и на этот раз они просто обсуждали нюансы дальнейшего сотрудничества. Почему бы не совместить приятное с полезным и не сделать это на прогулке в парке?

Что касается романтики, то сердце Алека давно занято одним из коллег, о чем, безусловно, знают все, кто вхож в их среду. Похоже, Ирина Шейк действительно просто прогуливалась с ним в парке, — без всякого романтического подтекста…

Стоит ли ожидать русскоязычных комментариев в Instagram Алека Максвелла?

Учитывая горячую заинтересованность наших соотечественников в личной жизни Ирины Шейк, не исключено, что вскоре аккаунт креативного директора Vogue станет новой площадкой для разгромных (а может, наоборот – сочувственных?) комментариев на русском языке. Ведь известно – русские долго запрягают, но быстро едут, и увлекшихся комментаторов уже не остановить!

Instagram Ирины Шейк, кстати, уже начал заполняться комментариями на русском языке: «Это надо быть дибилом что бы промерять такую красоту на такого крокодила», «Ира пиши по русски, уже можно не стесняться», «Лучше Ире статистику поднимать, чем этой Гагусенице», «Ира, я нагагил ей в комментах», «Ирка, мы с тобой», «Ириша, ты самая лучшая! С тобой вся Россия и весь Урал!».

Интересно, как будут события развиваться дальше? Мы все переживаем – Ира ведь нам не чужая!