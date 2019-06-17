ЗВЕЗДЫ

Леди Гага поцеловала женатого музыканта на сцене

Певица порядком удивила зрителей на концерте.

Леди Гага поцеловала женатого музыканта на сцене
Леди Гага Фото: Globallookpress

Леди Гага в последнее время находится в центре всевозможных сплетен и слухов. Артистке приписывают роман с Брэдли Купером и винят в разрыве отношений с Ириной Шейк. Напомним, недавно сама Гага разорвала помолвку с женихом Кристианом Карино.

Певице, очевидно, было этого недостаточно и она удивила зрителей на концерте неожиданным поступком. Во время исполнения одной из песен она подошла к одному из своих музыкантов, трубачу Брайану Ньюману, и нежно поцеловала его в губы.

На видео можно заметить, что артист смутился, однако ответил на поцелуй. Позднее стало известно, что в зрительном зале находилась супруга Ньюмана, которая осталась крайне недовольна подобным происшествием.

Вам может быть интересно:

Друг Шейк подтвердил: причина ее разрыва с Купером - Леди Гага Леди Гага резко высказалась о приписываемом ей романе с Купером Леди Гага и Брэдли Купер могут тайно крутить роман

Тэги:

Брайан НьюманБрэдли КуперКристиан КариноЛеди Гага
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Леди Гага поцеловала женатого музыканта на сцене
Интересно?
Поделись с друзьями: