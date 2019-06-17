Леди Гага поцеловала женатого музыканта на сцене

Леди Гага в последнее время находится в центре всевозможных сплетен и слухов. Артистке приписывают роман с Брэдли Купером и винят в разрыве отношений с Ириной Шейк. Напомним, недавно сама Гага разорвала помолвку с женихом Кристианом Карино.

Певице, очевидно, было этого недостаточно и она удивила зрителей на концерте неожиданным поступком. Во время исполнения одной из песен она подошла к одному из своих музыкантов, трубачу Брайану Ньюману, и нежно поцеловала его в губы.

На видео можно заметить, что артист смутился, однако ответил на поцелуй. Позднее стало известно, что в зрительном зале находилась супруга Ньюмана, которая осталась крайне недовольна подобным происшествием.