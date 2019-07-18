Цветаева показала первую обложку журнала со своим фото

По словам актрисы, в глянец она попала по объявлению, когда еще была студенткой.

37-летняя Анастасия Цветаева воспитывает троих детей. Ее старшему сыну Кузьме в октябре исполнится четырнадцать лет, а младшему сыну Акиву 28 июля стукнет два месяца. Также в отношениях с Надавом Ольганом она родила дочь Эстер — ей шесть лет. Актриса обосновалась в Израиле и сейчас трудится над тем, чтобы вернуться в форму после родов. Похоже, что она решила вдохновиться своими архивными снимками.

В соцсети 18 июля Цветаева опубликовала фото из недавней фотосессии, где она запечатлена на морском побережье. Также звезда продемонстрировала архивную обложку журнала Seventeen, которую она когда-то украсила. Актриса позирует в кадре в красном платье. Анастасия призналась, что это ее первая обложка, и попала она в глянец по объявлению.

«Училась я тогда кажется на 2-ом курсе ГИТИСа, уже снялась в своих первых фильмах. У нас в институте на первом этаже была доска объявлений. Там обычно висели всякие расписания занятий, еще чего-то… не помню даже что. Ничего интересного. Я туда толком и не смотрела никогда. А в один прекрасный день что-то меня дернуло бросить туда свой взор. И я прочитала объявление о том, что глянцевый молодежный журнал ищет героиню обложки», — вспомнила девушка.

К удивлению Цветаевой, именно ее выбрали для съемки. Примечательно, что некогда популярный журнал теперь уже не издается. «Я иногда скучаю по тем временам, когда телефоны были с кнопочками и мы только учились делать смайлик из двух точек и скобочек», — добавила артистка. Поклонники заверили, что за минувшие годы Анастасия совсем не изменилась. Также нашлись те, кто хорошо помнит выпуск с актрисой на обложке.