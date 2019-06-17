Цветаева впервые показала новорожденного сына

В конце мая актриса в третий раз стала мамой - она родила сына Акива.

37-летняя Анастасия Цветаева перестала скрывать личико новорожденного сынишки. В последних числах мая актриса в третий раз стала мамой. У нее родился сын. В отличие от других звездных мам — телеведущей Регины Тодоренко, певицы Нюши, актрисы Елизаветы Боярской, модели Виктории Лопыревой — она не стала интриговать поклонников и прессу, а спустя три недели после родов показала малыша.

«Знакомьтесь, Акива Ольган. Он тут кажется таким большим, но это просто камера так искажает. Он ближе расположен к объективу, чем Эстер. Все мои говорят, что похож на мужа. Все мужнины говорят, что похож на меня… А мне кажется, что он похож на Эстер, когда она была в его возрасте… У них даже ямочка одинаковая на щечке», — отметила Цветаева.

У актрисы трое детей: от предыдущих отношений с Олегом Гончаровым она родила сына Кузьму, в октябре ему исполнится 14 лет. Надаву Ольгану Анастасия подарила дочь Эстер, ей шесть лет. А 28 мая на свет появился младший сын актрисы — Акива.