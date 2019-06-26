Многодетная Цветаева показала подарок от мужа в честь рождения сына

Еще 28 мая Анастасия Цветаева стала мамой в третий раз. Актриса вместе с семьей обосновалась в Израиле. От предыдущих отношений у знаменитости есть старший сын Кузьма, ему 13 лет. В нынешнем браке на свет появились двое детей: 6-летняя Эстер и малыш Акива.

В отличие от телеведущей Регины Тодоренко, певицы Нюши, актрис Дарьи Мельниковой, Елизаветы Боярской и Марии Порошиной — Цветаева не стала скрывать от поклонников лицо младенца. На личной страничке в Instagram новоиспеченная мамочка уже публиковала фото с новорожденным.

больше по теме Цветаева впервые показала новорожденного сына В конце мая актриса в третий раз стала мамой — она родила сына Акива.

Анастасия не скрывает: поначалу ее дочка Эстер не хотела, чтобы в доме появился маленький ребенок. Но потом полюбила Акиву.

Когда Цветаева родила мужу сына, в своем микроблоге она призналась, что Надав согласился уйти в короткий декретный отпуск на целых две недели только для того, чтобы провести это время с семьей.

«Муж взял декретный отпуск. На две недели остался со мной дома, а потом еще две недели будет работать по полдня. Дал мне возможность заниматься только своим восстановлением. Остальное на нем: старшие дети, готовка, стирка, уборка, покупка продуктов. Если честно, я бы всю жизнь так жила. Легко рожать детей, когда твой муж — супермен», – призналась Анастасия.

Несколькими часами ранее в Stories актриса показала, какой подарок преподнес ей избранник за рождение сына. Ольган порадовал возлюбленную кольцом с бриллиантами, которое Анастасия надела на указательный пальчик.