«Лютый фэшн»: Брежнева прогулялась по Вероне в шлепанцах с колготками

Вера Брежнева — не только успешная певица, но и икона стиля для многих поклонников. Однако на днях 37-летняя артистка нарушила негласное модное табу, надев шлепанцы с колготками. В таком виде Брежнева прогулялась по итальянской Вероне, где она находится с рабочей целью.

В перерывах между работой певица дала уставшим ногам отдохнуть от каблуков, сменив каблуки на удобные биркенштоки. Свой наряд Вера показала в Instagram Stories.

«Лютый фэшн», — с иронией подписала кадры поп-звезда.

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В последнее время Вера Брежнева не стесняется быть естественной в соцсетях. Так, совсем недавно она разрешила супругу Константину Меладзе опубликовать ее фото без косметики, а до этого устроила фотосъемку на балконе в Париже в лаконичном черном платье.

При этом недавно певица поделилась с поклонниками радостной новостью: она стала лицом знаменитого ювелирного бренда Mercury.