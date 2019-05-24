Звездный стиль

Почувствуй себя принцессой: Брежнева представит коллекцию платьев любимого дизайнера

Экс-солистка группы «ВИА Гры» приняла участие в новой фотосессии, представ перед объективами в дизайнерском наряде.

Почувствуй себя принцессой: Брежнева представит коллекцию платьев любимого дизайнера
Вера Брежнева (Фото: Globallookpress.com)

37-летняя Вера Брежнева приняла участие в новой фотосъёмке, примерив персиковое кутюрное платье с объемной пышной юбкой и шлейфом. В своем микроблоге возлюбленная Константина Меладзе опубликовала фрагмент из видеоролика, продемонстрировав дизайнерский наряд.

«Это просто потрясающе!! Я стала одной из нескольких счастливиц в мире, которые представляют вам новую коллаборацию с моим любимым дизайнером кутюрных платьев @giambattistavalliparis… Эти лимитированные платья — мечта! В них каждая девушка почувствует себя принцессой», — добавила Вера.

В одном из своих интервью певица рассказала, почему она оберегает личную жизнь от пристального внимания прессы и поклонников. Артистка призналась, что не хотела бы слышать критику в адрес своих близких. Кроме того Вера Брежнева не видит смысла показывать всю свою жизнь в соцсетях, делясь совместными кадрами с мужем и дочерьми. Старшая наследница певицы — Соня сама ведет личную страничку в Instagram. А младшая — Сара пока не интересуется подобными моментами.

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Почувствуй себя принцессой: Брежнева представит коллекцию платьев любимого дизайнера
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