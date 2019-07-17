Алена Шишкова устроила сюрприз маме Тимати

После съемок в шоу «Форт Боярд» Алена Шишкова задумалась об отдыхе. Девушка решила отправиться на юг, а заодно навестить маму Тимати, которая отдыхает на курорте Роза Хутор вместе с дочкой модели Алисой.

Отношения с Симоной Юнусовой у Алены сложились отличные. Дамы продолжают общаться даже после расставания Шишковой с рэпером, а для наследницы пары Симона стала самой заботливой и любящей бабушкой.

Модель решила устроить матери Тимати сюрприз, нагрянув в гости неожиданно. На видео, которое Алена опубликовала в Instagram, она стоит, прикрывая лицо большим черным зонтом. Когда в помещение входит Симона, она, конечно же, узнает девушку не сразу, но не скрывает искренней радости, когда гостья опускает зонтик.

Как отметили подписчики блога, Шишкова и Юнусова ведут себя как самые настоящие свекровь и невестка. «Молодцы, что поддерживаете хорошие отношения. Приятно смотреть», «Блин, как мило. Аж слезы на глазах. Симона очень мудрая женщина», «Это намного больше, чем просто невестка и свекровь», «Симона больше Алену любит, чем Настю», – рассуждают поклонники.

Как известно, вскоре Тимати станет отцом во второй раз. Нынешняя избранница певца Анастасия Решетова готовится к рождению малыша. Сама Настя призналась, что беременность сильно ее изменила. Она ощутила потребность заботиться о ком-то, поэтому решила завести сразу трех домашних питомцев – котиков Джамала, Салема и Хусейна.