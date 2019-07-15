Вернувшаяся со съемок «Форта Боярд» Шишкова задумалась об отдыхе

Алена Шишкова одно время встречалась с рэпером Тимати, которому подарила дочку Алису. Уже скоро в семье рэпера вновь произойдет пополнение. В начале лета 2019 года его возлюбленная Анастасия Решетова подтвердила, что беременна. Шишкова не скрывает, что не дружит с новой пассией рэпера, но она уверена, что ее дочь будет рада появлению братика или сестренки. Сама она много путешествует, поэтому за Алисой чаще всего присматривает ее бабушка Симона Юнусова.

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12 июля Алена сменила имидж и вскоре отправилась на съемки возрожденного проекта «Форт Боярд». От участия в легендарной игре она осталась в восторге. Девушка даже подружилась с тиграми. Вернувшись на побережье Франции, модель устроила фотосессию. На новом фото Шишкова предстала в купальнике с черным низом и золотым верхом, украшенным пайетками.

«На паузе», — подписала девушка. После довольно экстремального опыта съемок модель задумалась об отдыхе.

Поклонники заметили, что бывшая возлюбленная Тимати стала еще более стройной. Многие обеспокоены тем, что она находится на грани анорексии. Они раскритиковали ее фигуру, заверив, что ей нужно лучше питаться. «Глядя на вас, вспоминаешь голодающих в Индии», «Слишком худая», «Боже страшно смотреть.. Истощена», «Вы больны? Или анорексия у вас?», «Какая худая», — прокомментировали пост подписчики.

Колкие выпады в свой адрес Алена оставила без ответа. Ранее она призналась, что хочет нарастить мышцы. Девушка начала ходить в спортзал, но похоже, что ей придется потратить немало времени, чтобы набрать вес. Этим также недавно занялась Виктория Боня. Она усиленно тренируется и радуется каждому набранному килограмму.