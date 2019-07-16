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Беременная Решетова тренируется быть заботливой мамой на котах

Невеста Тимати скоро впервые станет матерью.

Беременная Решетова тренируется быть заботливой мамой на котах
Анастасия Решетова завела целую семью котов ФОТО: Global Look Press

Успешная российская модель Анастасия Решетова не перестает удивлять своих поклонников. Не успели воздыхатели привыкнуть к мысли, что девушка ждет ребенка, как новое известие — «вице-мисс России» приютила в доме сразу трех мужчин — Джамала, Хусейна и Салема. На самом деле речь идет о котах.

«С наступлением беременности я вдруг почувствовала резкую необходимость о ком-то заботиться. А так, как я с детства люблю кошек, решилась завести. Так в доме появился бенгал Джамал, а следом за ним и остальные ребята: один породы чаузи, другой каракет», — представила своих новых любимцев Настя.

Предполагая укоры скептиков, супруга Тимати сразу успокоила подписчиков, что все коты привиты, тщательно обследованы и она готова ими заниматься, чтобы они выросли воспитанными.

«И вообще, я думаю, что эти котики в будущем станут отличными друзьями для нашего ребенка», — цитирует слова Анастасии сайт Актуальные новости.

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Беременная Решетова тренируется быть заботливой мамой на котах
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