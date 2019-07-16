Ходченкова повторила фотосъёмку Климовой с полотенцем на голове

36-летняя Светлана Ходченкова повторила фотосессию многодетной Екатерины Климовой, снявшись с банным полотенцем на голове. Актриса, ставшая узнаваемой после съемок в фильме Станислава Говорухина «Благословите женщину», приняла участие в портерной фотосъемке.

Знаменитость не стала ретушировать на фото пигментные пятнышки на плечах, поддержав тренд на веснушки. Образ Светланы дополнили объемные серьги. Примечательно, что свои длинные белокурые локоны актриса предпочла спрятать под махровым полотенцем песочного оттенка.

Ранее в схожей фотосессии участвовала и Екатерина Климова. В качестве локации экс-супруга Гелы Месхи выбрала ванную комнату. Однако смывать макияж 41-летняя актриса не стала, сделав акцент на губы алой помадой.

Напомним, что у Екатерины Климовой подрастает четверо детей: старшую дочь — 17-летнюю Елизавету — она родила от ювелира Ильи Хорошилова, 12-летнего Матвея и 10-летнего Корнея — от Игоря Петренко. Младшей дочери актрисы — Белле — три годика, ее отцом стал Гела Месхи.

В недавнем интервью Екатерина Климова призналась, что всему искусственному и наклеенному она предпочитает естественность. Актриса старается не пользоваться косметикой в повседневной жизни.