ЗВЕЗДЫ

Ходченкова повторила фотосъёмку Климовой с полотенцем на голове

Актриса опубликовала свежий кадр в Instagram.

Ходченкова повторила фотосъёмку Климовой с полотенцем на голове
Екатерина Климова и Светлана Ходченкова (Фото: Globallookpress.com)

36-летняя Светлана Ходченкова повторила фотосессию многодетной Екатерины Климовой, снявшись с банным полотенцем на голове. Актриса, ставшая узнаваемой после съемок в фильме Станислава Говорухина «Благословите женщину», приняла участие в портерной фотосъемке.

Знаменитость не стала ретушировать на фото пигментные пятнышки на плечах, поддержав тренд на веснушки. Образ Светланы дополнили объемные серьги. Примечательно, что свои длинные белокурые локоны актриса предпочла спрятать под махровым полотенцем песочного оттенка.

Ранее в схожей фотосессии участвовала и Екатерина Климова. В качестве локации экс-супруга Гелы Месхи выбрала ванную комнату. Однако смывать макияж 41-летняя актриса не стала, сделав акцент на губы алой помадой.

Напомним, что у Екатерины Климовой подрастает четверо детей: старшую дочь — 17-летнюю Елизавету — она родила от ювелира Ильи Хорошилова, 12-летнего Матвея и 10-летнего Корнея — от Игоря Петренко. Младшей дочери актрисы — Белле — три годика, ее отцом стал Гела Месхи.

В недавнем интервью Екатерина Климова призналась, что всему искусственному и наклеенному она предпочитает естественность. Актриса старается не пользоваться косметикой в повседневной жизни.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Без макияжаГела МесхиЕкатерина КлимоваестественностьИгорь ПетренкоСветлана Ходченковафото без косметики

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Ходченкова повторила фотосъёмку Климовой с полотенцем на голове
Интересно?
Поделись с друзьями: