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Юлия Барановская в «Модном приговоре» узнала, как избавиться от пигментных пятен

Между тем, визажист Юрий Столяров отметил, что веснушки сейчас у модниц в большом почете.

Юлия Барановская в «Модном приговоре» узнала, как избавиться от пигментных пятен
Юлия Барановская (Фото: Globallookpress.com)

В рамках эфирного времени программы «Модный приговор» соведущая Александра Васильева — Юлия Барановская расспросила экспертов шоу о том, как улучшить состояние кожи лица человеку с ярко выраженной пигментацией.

«Лучшие наряды и украшения меркнут, когда цвет кожи лица выглядит не здоровым», — посетовала Барановская, обратившись за консультацией к пластическому хирургу Александру Пухову.

Отвечая на вопрос Юлии, эксперт подметил, что сегодня любая женщина может позволить себе решить эту проблему, если, конечно, у нее появится соответствующее желание. Избавиться от мелазмы или так называемой гиперпигментации можно с помощью лечебных косметических средств — специального крема, который наносится на проблемные участки по определенной схеме и под наблюдением врача.

Также специалист добавил, что не стоит забывать и о аппаратной косметологии. Устранить пигментные пятнышки можно и лазерным путем. В том случае, если и этот вариант не даст нужно результата можно использовать глубокий химический пилинг.

В свою очередь, визажист Юрий Столяров в эфире программы «Модный приговор» напомнил Юлии Барановской о том, что сегодня веснушки стали настоящим трендом даже среди моделей, участвующих в показах. Однако не стоит забывать об уходе за кожей и правильном увлажнении.

шоу Модный приговор
Юлия Барановская узнала, как скрыть пигментные пятнышки (Фото: кадр из программы «Модный приговор»)

«От пигментных пятен и веснушек можно избавиться и с помощью правильного макияжа. Но, сейчас на подиуме много моделей с такими особенностями кожи и это не является каким-то недостатком», — уверен визажист.

Тем, кто хотел бы замаскировать недостатки кожи — веснушки и пигментацию, эксперт советует обратиться к самому бюджетному варианту. Приобрести плотный корректор. Важно правильно подобрать тон на палитре, который будет совпадать с оттенком кожи и правильный контраст от веснушек. Наносить корректор нужно от центра лица, скрывая все проблемные моменты. Таким образом, постороннему глазу не будут заметны тени и следы усталости под глазами.

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Александр Васильевбьюти-секретыПрограмма "Модный приговор"Эвелина ХромченкоЮлия Барановская
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Юлия Барановская в «Модном приговоре» узнала, как избавиться от пигментных пятен
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