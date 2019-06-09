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41-летняя Климова в полотенце устроила фотосъёмку в душевой

У актрисы четверо детей. И старшей дочери Екатерины Климовой - Елизавете уже исполнилось 17 лет.

41-летняя Климова в полотенце устроила фотосъёмку в душевой
Екатерина Климова (Фото: Globallookpress.com)

41-летняя Екатерина Климова устроила импровизированную фотосъемку в душевой. В кадре многодетная актриса позирует в банном белом полотенце. Примечательно, что под струи воды возлюбленная Гелы Месхи встала не смыв с лица косметику. Также знаменитость не стала снимать украшений.

«Жара», — подписала снимки актриса.

Одним полотенцем Климова покрыла локоны, другим воспользовалась вместо халатика. Еще дочка Екатерины — 17-летняя Елизавета утверждала, что старается брать пример со своей мамы, которая даже родив четверых детей тщательно следит за фигурой. Для Климовой красота — это в первую очередь здоровье ногтей, волос, кожи. Всему нарисованному она предпочитает естественность.

Напомним, что у Екатерины Климовой также есть сыновья от актера Игоря Петренко — двенадцатилетний Матвей и десятилетний Корней. В отношениях с Гелой Месхи на свет появилась младшая дочка Белла, ей три годика. Сыновья актрисы легко нашли общий язык с нынешним возлюбленным мамы и супругой папы — Кристиной Бродской, которая подарила мальчикам еще трех сестер: Софию-Каролину, Марию и Еву.

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Гела МесхиЕкатерина КлимоваИгорь Петренко
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41-летняя Климова в полотенце устроила фотосъёмку в душевой
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