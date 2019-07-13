Копия Ульяны: Литвинову на архивном фото сравнили с ее дочкой

Рената Литвинова известна собственным неповторимым чувством стиля. Она давно проявляет любовь к ярким и элегантным образам. Актриса даже в повседневной жизни облачается в лаконичные платья, туфли на каблуке. Для выходов в свет она подбирает необычные головные уборы в ретро-стиле. Чаще всего звезда выбирает маленькие шляпки с вуалью. Поклонники не перестают удивляться тому, что в свои 52 года артистка выглядит почти так же, как в юности.

На днях Литвинова предалась ностальгии. Она опубликовала снимок из своего архива в соцсети. В кадре актриса позирует в черном платье и с жемчужным ожерельем на шее. Волосы женщины уложены лаком, а губы накрашены алой помадой. «Прошло лет двадцать, но смысл остался тот же. 90-е», — написала Рената. Она намекнула, что ее образ за минувшие годы действительно практически не изменился.

Поклонники пришли в восторг от снимка. Многим 30-летняя Литвинова напомнила ее дочку Ульяну, которой скоро исполнится 18 лет. «И вы остались прежней, такой же нереально стильной и красивой!», «Вы не изменились, поразительно», «Смотрю на это фото — и вижу вашу дочь», «Копия Ульяны», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что с наследницей артистка проводит каждую свободную минуту. Недавно они побывали в швейцарском город Монтре — одном из самых живописных европейских курортов на Женевском озере. Тогда Рената решила посетить один из концертов на открытом воздухе. Проходя мимо зеркала, женщина проявила самокритику. Литвинова назвала себя страшной, но при этом отметила, что шляпка спасает положение.