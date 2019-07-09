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Литвинова оценила сервировку стола Рудковской в рубрике «Мои завтраки»

Супруга Евгения Плющенко после небольшого перерыва возобновила утреннюю традицию на своей странице в Instagram.

Литвинова оценила сервировку стола Рудковской в рубрике «Мои завтраки»
Яна Рудковская / global look press

После небольшого перерыва Яна Рудковская возобновила любимую многими своими поклонниками рубрику «Мои завтраки», в которой продюсер демонстрирует шикарную сервировку стола, как и чем она питается по утрам.

Перерыв в рубрике Рудковской пришлось взять из-за поездки в Париж, где она была на Неделе моды.

«Соскучились по моим завтракам ?) Разбираю много материала из Парижа,коллекции и образы которые понравились больше всего кроме тех,что я выкладывала и те,что действительно произвели эффект wow!» — подписала снимок на своей странице в Instagram супруга Евгения Плющенко.

На фотографии можно увидеть различные фрукты, смузи, чай и сладости в красивой сервировке. Середину стола также украшает роскошный букет цветов.

Многие поклонники обрадовались возвращению любимой рубрики на странице Яны, а среди комментаторов также отметилась актриса Рената Литвинова.

Коментарии
www.instagram.com/rudkovskayaofficial/             

«Яна неутомимая, мое восхищение», — написала артистка.

Напомним, что совсем недавно Рудковская прилетела из Парижа, куда она ездила на Неделю моды. Супруга Евгения Плющенко прогулялась по французской столице в дизайнерских нарядах, а также посетила несколько модных показов.

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завтракРената ЛитвиноваЯна РудковскаяЯна Рудковская последние новости

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Литвинова оценила сервировку стола Рудковской в рубрике «Мои завтраки»
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