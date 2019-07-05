«Какая я страшная!»: Рената Литвинова проявила самокритику

Рената Литвинова — одна из самых загадочных актрис в российском шоу-бизнесе. Она редко говорит о своей личной жизни и всегда настолько элегантно одевается, что оторвать от нее взгляд почти невозможно. Артистка дружит с певицей Земфирой. Им не раз приписывали романтические отношения, но она эту информацию опровергала. Всю свою любовь знаменитость дарит своей дочери Ульяне, которой в этом месяце исполнится 18 лет.

Наследница Ренаты живет во Франции и все время посвящает учебе, но не забывает и о маленьких женских слабостях. Девушка любит стильную одежду и периодически хвастается удачными луками. Поклонники отмечают, что она очень похожа на свою маму. К слову, они схожи даже по характеру. Сама Литвинова считает дочку красавицей и не перестает ею восхищаться. Сейчас они вместе проводят время в швейцарском город Монтре — одном из самых живописных европейских курортов на Женевском озере.

Там проходит музыкальный фестиваль, который Рената захотела посетить. На отдыхе она предпочитает не наносить макияж на лицо, а также лишь изредка надевает каблуки и экстравагантные наряды. Концерты проходят на свежем воздухе, поэтому ей хочется чувствовать себя комфортно. Для выхода в свет накануне Литвинова все же принарядилась в соломенную шляпку и черную блузку. По пути на мероприятие она придирчиво рассматривала себя в зеркало, а также свой наряд и бусы на шее. В какой-то момент звезда не смогла сдержать эмоций. «Какая я страшная!» — произнесла она. Женщина тут же попыталась себя утешить: «Ну шляпа прикрывает, кстати».

Похоже, что рядом с красавицей-дочкой Рената почувствовала себя неловко, хотя обычно она в себе уверена. Поклонникам понравилась ее реакция: «Так понравилось видео „Какая я страшная“, жалко, что это был сторис», «Вы безумно красивые», «Шляпа отпад». Ранее актриса призналась, что отчасти ее секрет молодости состоит в регулярных занятиях спортом. Она старается быть физически активной на съемочных площадках, а также у нее есть личный помощник, который готов в любой момент провести для нее тренировку.