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Шнуров похвалил Бузову за смелость в «Форте Боярд»

Ведущая «Дома-2» во время съемок переборола страх, оказавшись в камере с насекомыми.

Шнуров похвалил Бузову за смелость в «Форте Боярд»
Ольга Бузова. Фото: globallookpress

Ольга Бузова оказалась одной из многих звезд, кто принял участие в перезапуске знаменитого шоу «Форт Боярд». Певица недолго наслаждалась видами Парижа, поскольку вскоре ей пришлось столкнуться с главными страхами и фобиями на съемках программы.

Как выяснилось, в команде Бузовой все участники боялись змей, многие также не переносят на вид пауков. Всех подробностей певица не раскрывает, однако не смогла удержаться от соблазна и опубликовала кадр со съемок. На снимке Ольга Бузова говорит по телефону в камере, заполненной насекомыми. Мухи облепили певицу. Ведущая «Дома-2» сквозь отвращение смогла выполнить задание.

«С таким количеством фобий и страхов я не сталкивалась ещё никогда… Не буду ничего говорить, всё увидите сами… но было сложно. Очень», — призналась Ольга Бузова в Instagram.

Видимо, многие участники съемок были впечатлены поступком певицы. После испытаний Ольга Бузова возвращалась на сушу с Сергеем Шнуровым. Новый ведущий «Форта Боярд» поддержал звезду и даже похвалил её.

Сергей Шнуров и Ольга Бузова. Фото
Сергей Шнуров похвалил Бузову. Скриншот: instagram.com/buzova86/

«Не знал, что я произнесу эти слова на полном серьезе, Оля, ты крутая», — сказал Сергей Шнуров.

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Шнуров похвалил Бузову за смелость в «Форте Боярд»
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