Директор Бузовой: «У Ольги сильное растяжение ноги»

11 июля звезда прилетит в Москву и встретится с врачом.

Телеведущая и певица Ольга Бузова пострадала на съемках приключенческого шоу «Форт Боярд». Она подвернула ногу, в результате чего лодыжка распухла и звезде потребовалась помощь медиков. Что произошло в форте Бискайского залива корреспондентам портала Teleprogramma.pro рассказал пиар-директор Бузовой Антон Богословский.

«Из-за адреналина Оля не почувствовала боль»

Оля вместе с участниками своей команды прибыла на съемки шоу накануне, 10 июля. Команду российских звезд в знаменитый французский форт 1801 года доставили на лодках. Каменные стены неприступны и в наши дни, поэтому участников поднимали в знаменитое сооружение в сетях, напоминающих те, которыми ловят рыбу.

Судя по всему, игроки получили океан эмоций (по размерам соизмеримый с Атлантикой, где и находится форт Боярд. — Прим. ред.). Но Бузова вернется в Москву не только с впечатлениями, но и с забинтованной ногой.

— У Ольги сильное растяжение ноги: подвернула ее. Когда это произошло — непонятно, может, во время испытания, может, и просто на территории форта. Из-за адреналина Оля не почувствовала боль и спокойно прошла все испытания.

Уже когда Ольга приехала в отель, поняла, что с ногой что-то не то. Бузова прошла все до конца, несмотря на травму! — прокомментировал Антон Богословский.

Бузова даст концерт, несмотря ни на что

У Ольги плотный график, поэтому отлежаться дома у нее не получится. Уже 13 июля у певицы концерт в Алтайском крае. Богословский заверил, что травма ноги не повлияет на выступление — Бузова приедет и будет петь.

— Сейчас Оле наложили фиксирующую повязку на ногу. Она хромает, нога опухла, но у нас очень насыщенный график. Сегодня (11 июля. — Прим. ред.) Ольга прилетит в Москву. Затем у нее съемки на шоу «Дом-2». После лобного места (так на телестройке называют место, где проходит обсуждение событий дня. — Прим.ред.) ее осмотрит врач. Затем — самолет до Новосибирска и пятичасовая поездка до места проведения концерта, который состоится 13 июля (Бузова выступил в развлекательном центре «Причал 22» города Яровое Алтайского края. — Прим. ред.) Речь об отмене не идет, — заверил пиар-директор звезды.

Напомним, первый в истории выход шоу «Форт Боярд» состоялся 7 июля 1990 года. Снимали его французы. Спустя время российский телеканал СТС решил запустить русскую версию проекта с участием российских звезд на территории знаменитого форта.

Ведущим шоу стал лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров. Ольга Бузова попала в команду вместе со стилистом и ведущим Александром Роговым, актрисой Екатериной Кузнецовой (официантка Александра Бубнова в сериале «Кухня». — Прим. ред.), хореографом Евгением Папунаишвили, поваром и телеведущим Александром Бельковичем.