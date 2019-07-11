«Подбросить ли еще дровишек?»: Лобода продемонстрировала откровенное декольте

После скандала с эротическим снимком, который певица позаимствовала у блогера из США, она решила продолжить провоцировать подписчиков в Instagram.

Светлана Лобода это лето решила провести с пользой. Она не только работает, но и проводит время с дочками. У певицы подрастает восьмилетняя Евангелина и годовалая Тильда. Старшая наследница артистки занимается вокалом и хорошо танцует. Коллеги и поклонники не сомневаются, что девочка унаследовала талант матери. Звезда уже побывала в Греции, Киеве, и не так давно добралась до Нижнего Новгорода, чтобы дать там очередной концерт.

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В соцсети Светлана поделилась пикантным снимком, на котором женщина стоит на голове совершенно обнаженная. Поклонники решили, что это певица и буквально завалили ее комплиментами. Но позже выяснилось, что кадр Светлана позаимствовала у популярного блогера из США. Девушку возмутил поступок артистки. Лобода в свою очередь отметила, что нигде не указывала, что именно она изображена на фото.

Случившееся вызвало резонанс в обществе. Некоторые отнеслись к произошедшему с юмором. Наташа Королева даже повторила трюк с раздеванием, чем восхитила Лободу. А Лена Миро осудила певицу за воровство. Вскоре на возмущения и критику отреагировала сама Лобода. Она опубликовала снимок, на котором запечатлена в черном бикини с глубоким декольте. В кадре девушка демонстрирует стройные ноги. Видно, что она смотрит в телефон.

«Читаю. Думаю, подбросить ли ещё дровишек….?», — призналась артистка.

Поклонники решили ее поддержать и попросили их чем-нибудь удивить. «Тут сердечники сидят, Светлана Сергеевна поберегите нас», «Ваши „дровишки“ всегда поднимают настроение, конечно подбрасывайте», «Не нужно думать! Надо смело бросать палено», «Обожаю! Удиви нас», «Ну конечно, даже не думайте!», «Подбросьте, пусть полыхает», — прокомментировали пост подписчики.