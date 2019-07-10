Неприятный инцидент: Лобода позаимствовала снимок у известного блогера

Светлана Лобода поразила подписчиков в Instagram удивительным снимком. В кадре исполнительница приняла необычную позу для йоги практически обнаженной. Многие фанаты решили, что это певица продемонстрировала гибкость перед камерой и начали наперебой хвалить её.

По ту сторону океана не оценили поступок отечественной звезды. Модель, фотограф и Instagram-блогер под никнеймом Nude Yoga Girl забила тревогу. Девушка не раскрывает своего имени, но живет в Нью-Йорке и активно печатается в глянцевых изданиях. Модель заметила, что Светлана Лобода украла её снимок и не указала авторство.

«Знаменитость притворяется мной! Я не могу понять, почему человек с 5 миллионами подписчиков крадет мою фотографию и притворяется мной! Что не так с людьми? Почему ты бы так поступила, Светлана Лобода?» — написала Nude Yoga Girl в своем аккаунте.

Позже Светлана Лобода ответила в Stories, что не пыталась выдать фотографию со свою. Однако модель заявила, что певица удаляла все комментарии о реальном авторстве фото, в том числе и её. Также блогер обнаружила, что Лобода отфотошопила её снимок, в то время как американская модель призывает любить тело таким, какое оно есть.

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В итоге Instagram защитил авторство Nude Yoga Girl и самовольно удалил скандальный пост Светланы Лободы. Тем временем певица заблокировала модель на своей странице. Блогер поблагодарила подписчиков за поддержку и призвала всегда указывать авторство, если кто-то публикует чужой снимок. Nude Yoga Girl считает, что каждый должен знать реального автора произведения искусства.