Принца Гарри высмеяли в Сети за поношенные ботинки

6 июля в Великобритании произошло радостное событие. Состоялись крестины сына принца Гарри и Меган Маркл — малыша Арчи. Таинство состоялось в часовне Виндзорского замка. Королева Елизавета II не смогла присутствовать на мероприятии, а вот принц Уильям и Кейт Миддлтон, несмотря на слухи о размолвке с родственниками, пришли на крестины и поздравили наследника герцогов Сассекских.

На официальных снимках все внимание к себе привлекала Меган Маркл, так как она снова облачилась в белое платье. Наряд она дополнила причудливой шляпкой и туфлями-лодочками. Не в первый раз для важного мероприятия девушка отдала предпочтение белому цвету. А вот принц Гарри облачился в светло-серый костюм, белую рубашку и галстук. Поклонники также обратили внимание, что он надел с нарядом черные носки, что не совсем сочеталось с образом и потрепанные коричневые ботинки.

Старая обувь рыжеволосого принца стала поводом для насмешек. Пользователи Twitter обратили на это особое внимание и даже стали шутить, что герцог Сассекский экономит, чтобы жена могла больше денег тратить на себя. «Посмотрите на туфли принца Гарри. Давайте обсудим», «У Гарри вообще есть другая пара ботинок? Слишком скромно для крестин первенца», «Ведь это просто вторые такие же костюм и замшевые туфли, как те, что он надевал, представляя сына миру?», «Черные носки с коричневыми скучными туфлями. Какого черта», — высказались пользователи.

По данным портала Express.co.uk, в первый раз эти туфли Гарри надел прошлой осенью, когда вместе с женой объявил о том, что скоро станет отцом. После этого герцог Сассекский несколько раз надевал их во время поездки в Марокко с Меган, и в мае этого года во время первого интервью после рождения сына. Напомним, что несколько раз принц Гарри также появлялся на публике в дырявой обуви. Так произошло в октябре прошлого года на свадьбе принцессы Евгении.