Меган Маркл и принц Гарри крестили маленького Арчи

Наконец случилось то, что долгих два месяца с нетерпением ждали поклонники британской королевской семьи. Принц Гарри и Меган Маркл крестили первенца Арчи Харрисона Маунтбеттена-Виндзора.

Обряд прошел в Виндзорском замке, в личной часовне Елизаветы II. Церемония была закрытой от посторонних глаз. Помимо счастливых родителей малыша и около двух десятков близких людей, присутствовать в уединенной комнате, где крестили в свое время детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон, разрешили только штатному дворцовому фотографу.

«Это новая прекрасная страница жизни Меган и Гарри. Они счастливы поделиться своей радостью сначала с семьей, а затем со всем миром», – рассказал источник во дворце.

Королева на торжестве в честь правнука не присутствовала, зато одним из первых к Виндзорскому замку на вертолете прибыл принц Чарльз с супругой Камиллой, а затем принц Уильям и Кейт Миддлтон, детей пара решила оставить дома.

Крещение первенца герцога и герцогини Сассекских было проведено в строгом соответствии с традициями монаршей семьи. В обряде использовалась вода из реки Иордан, а также особенная семейная реликвия – позолоченная купель из серебра, созданная по приказу королевы Виктории в 1841 году.

На Арчи надели ту же мантию, что использовалась для обрядов его двоюродных братьев и сестры – копию исторического одеяния, в которое впервые облачили старшую наследницу Виктории. В этом наряде крестили в общей сложности 62 королевских младенца, а копию пришлось сделать после того, как мантия совсем износилась.

По материалам People и Mirror.