Звездный стиль

Кейт Миддлтон появилась на матче поло в «вязаных» туфлях и «старом» платье

Герцогиня пришла на спортивное мероприятие в наряде от LK Bennett из коллекции 2015 года.

Кейт Миддлтон появилась на матче поло в «вязаных» туфлях и «старом» платье
Кейт Миддлтон пришла на матч поло в платье из коллекции 2015 года. Фото: Global Look Press

Кейт Миддлтон вместе с детьми пришла поддержать мужа на матче в поло. Герцогиня Кембриджская появилась на спортивном мероприятии в летнем розовом платье и любимых «вязаных» туфлях на платформе «Карина» от Castañer за 120 долларов (7,5 тысяч рублей).

Сетевые фэшн-эксперты тут же определили, что наряд Кейт был из коллекции LK Bennett. Дизайнер Линда Бенетт назвала свое творение «Медисон» и выпустила его еще в 2015 году.

Несмотря на то, что платье было представлено четыре года назад, герцогиня Кэтрин вышла в нем в свет впервые.

На сайте кутюрье говорится, что платье, сделанное из шелка, имеет струящийся силуэт, длину миди, поясок на талии и женственную расцветку. Изначально наряд продавался за 525 долларов (33 тысячи рублей).

Модники оценили образ Кейт, отметив, что в последнее время она отдает предпочтение платьям именно такого фасона.

Кстати, у супруги принца Уильяма есть еще один наряд «Медисон», но нежно-сиреневого цвета. В нем она появлялась на частной вечеринке у виноторговца Berry Bros. & Rudd в Лондоне как раз четыре года назад.

Стоит отметить, что марка LK Bennett является одной из любимых у Миддлтон. В 2016 году она надевала похожие на «Медисон» платья — «Эддисон» и «Серсея».

Свой женственный образ герцогиня Кэтрин дополнила новой сумочкой «Дарли» от Mulberry за 775 долларов (почти 49 тысяч рублей).

Из аксессуаров Кейт надела часы Cartier «Ballon Bleu», сережки-кольца Catherine Zoraida Fern за 188 долларов (11,8 рублей) и солнцезащитные очки Ray-Ban Wayfarer II Classic за 203 доллара (12,7 тысяч рублей).

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Британская королевская семьядизайнерское платьезвездные образыКейт МиддлтонКейт Миддлтон последние новостимода и стиль

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Кейт Миддлтон появилась на матче поло в «вязаных» туфлях и «старом» платье
Интересно?
Поделись с друзьями: