Кейт Миддлтон появилась на матче поло в «вязаных» туфлях и «старом» платье

Герцогиня пришла на спортивное мероприятие в наряде от LK Bennett из коллекции 2015 года.

Кейт Миддлтон вместе с детьми пришла поддержать мужа на матче в поло. Герцогиня Кембриджская появилась на спортивном мероприятии в летнем розовом платье и любимых «вязаных» туфлях на платформе «Карина» от Castañer за 120 долларов (7,5 тысяч рублей).

Сетевые фэшн-эксперты тут же определили, что наряд Кейт был из коллекции LK Bennett. Дизайнер Линда Бенетт назвала свое творение «Медисон» и выпустила его еще в 2015 году.

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Несмотря на то, что платье было представлено четыре года назад, герцогиня Кэтрин вышла в нем в свет впервые.

На сайте кутюрье говорится, что платье, сделанное из шелка, имеет струящийся силуэт, длину миди, поясок на талии и женственную расцветку. Изначально наряд продавался за 525 долларов (33 тысячи рублей).

Модники оценили образ Кейт, отметив, что в последнее время она отдает предпочтение платьям именно такого фасона.

Кстати, у супруги принца Уильяма есть еще один наряд «Медисон», но нежно-сиреневого цвета. В нем она появлялась на частной вечеринке у виноторговца Berry Bros. & Rudd в Лондоне как раз четыре года назад.

Стоит отметить, что марка LK Bennett является одной из любимых у Миддлтон. В 2016 году она надевала похожие на «Медисон» платья — «Эддисон» и «Серсея».

Свой женственный образ герцогиня Кэтрин дополнила новой сумочкой «Дарли» от Mulberry за 775 долларов (почти 49 тысяч рублей).

Из аксессуаров Кейт надела часы Cartier «Ballon Bleu», сережки-кольца Catherine Zoraida Fern за 188 долларов (11,8 рублей) и солнцезащитные очки Ray-Ban Wayfarer II Classic за 203 доллара (12,7 тысяч рублей).