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Виктория Лопырева в коротких шортах похвасталась длинными ногами

Модель отдыхает с возлюбленным и сыном в Бразилии.

Виктория Лопырева в коротких шортах похвасталась длинными ногами
Виктория Лопырева отдыхает с возлюбленным и сыном в Бразилии. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS

Молодая мама Виктория Лопырева собирает достаточно комплиментов и восхищенных взглядов благодаря своей стройной фигуре. Вика о силе своей привлекательности, конечно, знает и ко всеобщему удовольствию публикует снимки разной степени откровенности, но все же в рамках приличия.

Безусловно, многим интересно знать, что такого делает Лопырева, чтобы сохранять такую форму родив первенца всего несколько месяцев назад. Потому однажды Вика довольно подробно рассказала о диете, которую с учетом опыта и особенностей организма, она подобрала себе сама.

Так что фанатам модели и просто ценителям прекрасного остается только любоваться снимками Виктории в Сети. Очередной шедевр не заставил себя долго ждать. В ленте соцсети она поделилась фотографией в совсем коротки шортах и розовой майке. Комментаторы, как всегда, обратили внимание снова восхитились длинными, стройными, «бесконечными» ногами красавицы.

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Виктория Лопырева в коротких шортах похвасталась длинными ногами
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