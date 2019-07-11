Виктория Лопырева в коротких шортах похвасталась длинными ногами

Молодая мама Виктория Лопырева собирает достаточно комплиментов и восхищенных взглядов благодаря своей стройной фигуре. Вика о силе своей привлекательности, конечно, знает и ко всеобщему удовольствию публикует снимки разной степени откровенности, но все же в рамках приличия.

Безусловно, многим интересно знать, что такого делает Лопырева, чтобы сохранять такую форму родив первенца всего несколько месяцев назад. Потому однажды Вика довольно подробно рассказала о диете, которую с учетом опыта и особенностей организма, она подобрала себе сама.

Так что фанатам модели и просто ценителям прекрасного остается только любоваться снимками Виктории в Сети. Очередной шедевр не заставил себя долго ждать. В ленте соцсети она поделилась фотографией в совсем коротки шортах и розовой майке. Комментаторы, как всегда, обратили внимание снова восхитились длинными, стройными, «бесконечными» ногами красавицы.