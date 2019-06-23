«А теперь девочку»: Булатов хочет от Лопыревой второго ребенка

35-летняя Виктория Лопырева в феврале родила первенца — сына Марко Лео. Спустя четыре с половиной месяца возлюбленный модели — бизнесмен Игорь Булатов — предложил ей завести второго ребенка и на этот раз девочку.

На личной страничке в Instagram Виктория обратилась к подписчикам, задавшись вопросом: какой должна быть разница между детьми?

«Лучше ли сразу родить двоих или больше уделить времени своему первенцу?» — интересуется мнением поклонников модель.

Лопырева искренне полагает, что материнство — это необъятное счастье. Знаменитость сама кормит сына грудью, и старается подстраивать под малыша свое расписание.

«Начала задумываться о том, что когда сын немного подрастет, будет легче сформировать мой личный график и добиться все той же суперактивной жизни, к которой я привыкла. И вдруг @harrybey (Ник Игоря Булатова в Instagram. — Прим. ред.) говорит: «А давай теперь девочку», — отметила Виктория.

По словам модели, на протяжении всей первой беременности возлюбленный «сдувал с нее пылинки». Лопырева не скрывает, что ей очень повезло с избранником.