Артист растет: Лазарев снял сына на скрытую камеру

Сергей Лазарев и раньше оберегал личную жизнь. Но никто не мог представить, что ему удастся три года прятать от общественности ребенка. Сейчас он уже открыто показывает сына Никиту. Мальчик растет не по дням, а по часам, и с каждым разом все сильнее становится похож на знаменитого отца. Сам артист радуется любому успеху мальчика.

Уже не первую неделю Сергей отдыхает с наследником в Майами. Они много купаются, гуляют, танцуют и даже посетили местный зоопарк. Певец наслаждается каждой минутой, проведенной с сыном. Ему не всегда удается брать его с собой на гастроли.

Накануне Лазарев поделился очередным трогательным видео с Никитой. Ему удалось заснять мальчика, когда он разговаривал в ресторане. «Театр одного актера или моно-спектакль „Масла Нет“… Снято скрытой камерой… обожаю», — написал артист.

В ролике малыш сидит за столом. «Ну, я все съел, пап. Я тут все съел, все съел. А что я говорил? А вот! Масла нет! Масла нет, масла нет…», — произнес Никита. Поклонники восхитились роликом. Многие отметили, что у мальчика есть артистический талант.

«Ой, не могу! Какой милый, без фальши и наигранности. Беззаботный и добрый ребенок», «Манерами становится на папу похож», «Артист растёт. Красавчик», «Это хит», «Папины актерские гены, их не скрыть», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что о маме сына Лазарев предпочитает не говорить. Ранее он обмолвился, что живет с девушкой, которая далека от музыки. Ее имя певец оставил в секрете. Тем не менее, в садик наследника водит няня, а Филипп Киркоров однажды рассказал, что ребенка артисту выносила суррогатная мать.