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Сергей Лазарев показал сыну зоопарк в Майами

Певец вместе с наследником продолжает отдыхать на любимом курорте.

Сергей Лазарев показал сыну зоопарк в Майами
Сергей Лазарев. фото: instagram.com/lazarevsergey/

Сергей Лазарев один из самых талантливых и успешных артистов на отечественной эстраде. Он предпочитает скрывать свою личную жизнь. Но несколько лет назад журналисты узнали, что у него есть сын. На тот момент мальчику Никите было три года. Теперь своего отпрыска артист уже не прячет. Он берет его с собой на гастроли и в обычные путешествия. В интервью певец не раз говорил, что ради своего ребенка готов на все и в обиду его никогда не даст.

Почти каждое лето Лазарев ездит отдыхать в Майами. Этот год не стал исключением. На днях он поделился пляжными фото с подросшим наследником. Поклонники отмечают, что мальчик с каждым днем все больше становится похож на своего отца. А теперь артист решил сводить наследника в зоопарк. На новом снимке Сергей предстал в шортах и футболке с принтом. Его сына выглядел не менее стильно во всем белом, а также в яркой кепке и квадратных очках. «Пацаны приехали в зоопарк!», — написал певец.

Несмотря на жару, Лазарев провел под палящим солнцем почти весь день. Он показал наследнику фламинго, тигров, слонов, жирафов и других животных. Певец находился в хорошем настроении и много шутил. Примечательно, что иногда сам Никита снимал своего папу. Оказалось, что он неплохо умеет управляться с фотоаппаратом. Больше всего мальчику понравилось кормить жирафа. Сергей признался, что в этот зоопарк они приехали не впервые, но ему там очень нравится.

Поклонники отметили, что артист замечательный папа. Они также считают, что Никита не только растет смышленым парнем, но и настоящим модником. «Спасибо крутым пацанам за отличную экскурсию! И за юмор, конечно! Вы слишком шикарны Сергей Вячеславович!», «Ой, ну крутые, вы перец», «Вы такие счастливые», «Как хорошо ,когда папа с сыном проводит время вместе!», «Как похожи!», «Какие стильные», — прокомментировали пост подписчики..

 

Лазарев с сыном в зоопарке
Лазарев сводил сына в зоопарк. фото: instagram.com/stories/lazarevsergey/

 

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Сергей Лазарев показал сыну зоопарк в Майами
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