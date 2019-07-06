Лазарев зажигательно станцевал с сыном на глазах изумленных прохожих

Певец Сергей Лазарев в Instagram опубликовал забавную видеозапись. На кадрах он танцует с сыном Никитой под рок-композицию. При этом мимо проходят прохожие, которые изумленно наблюдают за этой картиной. Но певец и ребенок не обращают на них никакого внимания.

«Мы ребята без комплексов! Теперь мы выступаем только в паре! Нас хлебом не корми, дай потанцевать», — заявил музыкант.

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Отметим, что Сергей Лазарев очень любит своего ребенка. Он регулярно в соцсетях выкладывает с ним видеозаписи. При этом известно, что долгое время он скрывал, что у него появился сын. Кто является матерью ребенка, Лазарев не рассказывает. Ранее он отмечал, что эта женщина далека от мира шоу-бизнеса.

Напомним, что Сергей Лазарев – участник «Евровидения» нынешнего года. На музыкальном песенном конкурсе он занял третье место. Причем точно такой же результат он показал и в 2016 году, когда первый раз участвовал в этом мероприятии. После конкурса в этом году он сказал, что его история с «Евровидением» закончена. Больше он не хочет испытывать судьбу. Если фанаты его и увидят на конкурсе, то только в роли зрителя.