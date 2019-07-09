Пугачева похвалила подрастающих дочек Лободы

Светлана Лобода часто делится с поклонниками в соцсети снимками старшей дочери Евы. А спустя год после рождения младшей наследницы Тильды и она начинает появляться в блоге певицы в Instagram.

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Последнюю такую фотографию Лобода опубликовала накануне, в День любви, семьи и верности. В кадре артистка позирует на камеру, держа малышку на руках, а рядом с ней стоит старшая дочь. Как оказалось, подросшую Тильду с сестрой были рады увидеть не только поклонники, но и звездные коллеги молодой мамы.

В комментариях к посту «отметилась» Светлана Бондарчук, обозначившая свои теплые чувства смайликами-сердечками. А сама Алла Пугачева и вовсе публично похвалила девочек.

«Хорошо-и-и!» – высказалась Примадонна.

Накануне Алла Борисовна призналась, что почти не умеет пользоваться соцсетями. В беседе с Лаймой Вайкуле 70-летняя артистка заявила, что общения за свою жизнь она получила столько, что не видит необходимости разговаривать с кем-либо в Сети. Как сообщал портал teleprogramma.pro, Вайкуле дала лучшей подруге настоящий мастер-класс, научив ее, для начала, заходить в социальные сети.

Пугачева отметила, что ее заинтересовал новый для нее опыт. Видимо, теперь она начнет применять полученные знания на практике.