ЗВЕЗДЫ

Пугачева похвалила подрастающих дочек Лободы

После мастер-класса Вайкуле Примадонна активнее общается в соцсетях.

Пугачева похвалила подрастающих дочек Лободы
Алла Пугачева. Фото: globallookpress.com

Светлана Лобода часто делится с поклонниками в соцсети снимками старшей дочери Евы. А спустя год после рождения младшей наследницы Тильды и она начинает появляться в блоге певицы в Instagram.

Последнюю такую фотографию Лобода опубликовала накануне, в День любви, семьи и верности. В кадре артистка позирует на камеру, держа малышку на руках, а рядом с ней стоит старшая дочь. Как оказалось, подросшую Тильду с сестрой были рады увидеть не только поклонники, но и звездные коллеги молодой мамы.

В комментариях к посту «отметилась» Светлана Бондарчук, обозначившая свои теплые чувства смайликами-сердечками. А сама Алла Пугачева и вовсе публично похвалила девочек.

«Хорошо-и-и!» – высказалась Примадонна.

Фото: Instagram@lobodaofficial

Накануне Алла Борисовна призналась, что почти не умеет пользоваться соцсетями. В беседе с Лаймой Вайкуле 70-летняя артистка заявила, что общения за свою жизнь она получила столько, что не видит необходимости разговаривать с кем-либо в Сети. Как сообщал портал teleprogramma.pro, Вайкуле дала лучшей подруге настоящий мастер-класс, научив ее, для начала, заходить в социальные сети.

Пугачева отметила, что ее заинтересовал новый для нее опыт. Видимо, теперь она начнет применять полученные знания на практике.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла Пугачевадочь ЛободыНовые фото ЛободыСветлана ЛободаСветлана Лобода последние новости

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Пугачева похвалила подрастающих дочек Лободы
Интересно?
Поделись с друзьями: